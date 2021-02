DOTA tendrá su propio anime en Netflix y su primer tráiler revela su fecha de estreno

Y así de la nada, Valve acaba de anunciar que están colaborando con Netflix para lanzar un anime de DOTA, el cual llevará como nombre Dragon’s Blood. Esta serie estará ambientada en el universo del juego, y aquí puedes ver su primer tráiler que a la vez confirma su fecha de estreno en la plataforma de streaming.

Vía Twitter, la cuenta oficial del juego dijo lo siguiente:

We’re excited to announce a brand-new anime series exploring the Dota universe like never before. As fellow fans of Dota and its passionate global community, we look forward to sharing this new adventure with you when it premieres on Netflix March 25.https://t.co/rHcL5QSi5b

— DOTA 2 (@DOTA2) February 17, 2021