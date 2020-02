Ésta es la cantidad de dinero que pagó Sony por adquirir Insomniac Games

Desde su concepción en 1994, Insomniac era conocido principalmente por su trabajo en exclusivas para PlayStation, a pesar de que también crearon más títulos para otras plataformas. Así que no fue una gran sorpresa cuando en noviembre del año pasado se anunció que Sony había adquirido este estudio. Sin embargo, se desconocía la cantidad de dinero que costó esta compra. Bueno, parece que este misterio por fin ha quedado resuelto.

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC por sus siglas en inglés), Sony pagó aproximadamente $229 millones de dólares, la mayoría en efectivo, para adquirir Insomniac Games. Después del gran éxito que resultó ser Marvel’s Spider-Man para el PlayStation 4, la compra era el siguiente paso natural para ambas compañías.

Esta adquisición fue uno de los actos más importantes de Shawn Layden, ex presidente de juegos de Sony. Actualmente, Insomniac desea enseñarle a la gente cómo escribir un guión para los videojuegos.

