Disfruta de la música de Animal Crossing 24/7 desde tu navegador Chrome

Cada día que pasa, son 24 horas menos de espera para la llegada de Animal Crossing: New Horizons a Nintendo Switch el próximo 20 de marzo. Sin embargo, si como muchos de nosotros no puedes contener tu deseo de sentirte en el mundo de Animal Crossing, puedes instalar una extensión en tu navegador Chrome y escuchar la relajante música de esta serie en cualquier momento.

Una extensión gratuita de Chrome llamada Animal Crossing Music trae la banda sonora en tiempo real de la serie a la vida, permitiéndote vivir como un residente de tu propia ciudad en el juego. Esta presenta música que abarca la ilustre historia de la serie, incluyendo Animal Crossing, Wild World, City Folk / Let’s Go to the City, New Leaf e incluso Animal Forest, el progenitor exclusivo de Japón de la serie.

La extensión tiene en cuenta datos como la hora local, el día de la semana e incluso el clima para personalizar tu experiencia auditiva. Por defecto, reproducirá la misma música al mismo tiempo que en el juego. Incluso, durante los fines de semana podrás disfrutar de un concierto privado del mismísimo K.K. Slider.

Hablando de Animal Crossing, es posible que New Horizons cuente con DLC. De igual forma, aquí te decimos cuánto costará el Switch edición de Animal Crossing en México.

Vía: Google