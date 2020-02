¿Animal Crossing: New Horizons podría contar con DLC?

El próximo 20 de marzo por fin tendremos en nuestras manos un nuevo juego de Animal Crossing. Como sólo falta poco más de un mes para el lanzamiento de New Horizons, la información cada vez es más detallada. De esta forma, la página del juego parece indicar que veremos DLC para este título.

La página oficial de Animal Crossing: New Horizons en la eShop ha revelado la clasificación del juego. Como era de esperarse, el título es apto para todo el tipo de público. Lo interesante de esto, es que también se puede llegar a leer que contará con “transacciones dentro del juego”.

Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Nintendo en donde se menciona la inclusión de un pase de temporada, DLC o microtransacciones para New Horizons. Considerando que Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Breath of the Wild, Pokémon Sword and Shield y Super Smash Bros. Ultimate cuenta con contenido extra, no sería extraño ver este tipo de práctica comercial en Animal Crossing.

En temas similares, éste es el precio del Switch edición de New Horizons en México. De igual forma, el juego te podría dejar respaldar información en la nube.

Vía: Nintendo