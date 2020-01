Checa el precio que tendrá el Switch de Animal Crossing en México

El día de ayer, Nintendo nos sorprendió con el anuncio de un Switch temático de Animal Crossing: New Horizons. A pesar de que esta edición no vendrá con el juego incluido, rápidamente se convirtió en un objeto deseado por todos los fans de la consola híbrida. Sin embargo, si deseas adquirir este modelo, será mejor que tengas lista tu cartera.

Por medio de Amazon México se dado a conocer que esta edición de colección tendrá un precio de $8,999 pesos en nuestro país. Esto es lo que incluye tu compra:

-El Nintendo Switch con un diseño de Animal Crossing en la parte trasera.

-Un par de Joy-Con de colores verde y azul claro.

-Un dock de color arena con una ilustración de Tom Nook.

-Una funda temática de Animal Crossing y protector de pantalla.

El Switch de Animal Crossing: New Horizon estará disponible a partir del 13 de marzo, una semana antes del juego y, debido a esto, no estará incluido. New Horizons puede ser tuyo el 20 de marzo. Lamentablemente, por el momento parece ser que las preventas de Amazon México se han acabado, pero no dudamos que en las próximas semanas estén disponible más modelos.

En temas de Nintendo, el CEO de la compañía ha revelado que no veremos un nuevo Switch durante 2020. De igual forma, las ventas de los juegos en Switch crecen año con año.

Vía: Amazon México