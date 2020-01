Las ventas de juegos en Switch aumentan año tras año, reporta Nintendo

A estas alturas, es difícil cuestionar el éxito que Nintendo está teniendo con el Switch. A pesar de no contar con la misma potencia gráfica que el PS4 o el Xbox One, esta pequeña consola híbrida tiene cierto atractivo al que los desarrolladores no se pueden resistir. Como tal, cada vez más estudios están buscando la manera de lanzar sus títulos en el Switch, y vaya que la estrategia les está funcionando.

A través de una junta con sus accionistas, Nintendo reveló que año tras año, tanto sus juegos first-party como aquellos desarrollados por estudios ajenos a la compañía, están presentando un incremento en ventas que parece no detenerse:

“Esta gráfica nos muestra las tendencias de ventas para el software first-party de Nintendo Switch en los mercados más grandes desde abril hasta diciembre en este año fiscal a comparación de los mismos meses en el año pasado. Además de las contribuciones que tuvieron algunos títulos durante todo el año, las ventas de títulos lanzados en la temporada navideña mostraron buen momentum. Las ventas de títulos first-party desde abril hasta diciembre acumulan en total 56.59 millones de unidades, un aumento del 26% del año pasado. Los resultados de ventas no solo fueron buenos para los títulos de Nintendo, sino también para títulos de otros publishers. Las ventas totales de Nintendo relacionadas a los títulos de otros publishers continúan creciendo, con un incremento de más del 50% a comparación del año pasado entre abril y diciembre 2019. Tuvimos un ambiente de desarrollo listo de una etapa temprana del Nintendo Switch, y como muchos desarrolladores han visto cómo sigue creciendo la base instalada del Nintendo Switch, se están uniendo de más regiones que nunca antes. Los títulos de otros publishers se están vendiendo en una amplia variedad de géneros para el Nintendo Switch, y estas ventas continúan creciendo junto al crecimiento de la propia plataforma.”

Fuente: Nintendo