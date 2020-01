‘No hay planes de lanzar un nuevo Switch este año’, presidente de Nintendo

Desde el año pasado surgió un muy fuerte rumor de que Nintendo estaba pensando lanzar una versión mejorada del Switch para este año, que a secas era conocida como el Switch Pro. Ahora, el propio presidente de Nintendo, Shintaro Furukawa, ha desmentido todos estos rumores y asegura que, por el momento, no habrá otra versión de esta consola.

En estos momentos se está llevando a cabo la junta de accionistas de Nintendo en Tokio, Japón, y el reportero de tecnología para el portal Reuters, Sam Nussey, está presente en dicha junta. A través de un tweet, Nussey nos comparte lo que dijo Furukawa sobre un posible Nintendo Switch Pro:

Furukawa says no plans to launch a new Switch model this year — Sam Nussey (@SamNusseyRTRS) January 31, 2020

“Furukawa dice que no hay planes de lanzar un nuevo modelo de Switch este año.”

Así de fácil y sencillo, Furukawa le ha puesto fin a los interminables rumores sobre el Switch Pro. Aunque vale la pena mencionar que esto no necesariamente significa que la compañía no tenga planes de lanzar una posible versión mejorada en unos años, pero al menos ahorita no figura dentro de su estrategia comercial.

De igual manera, a través de un comunicado, Nintendo ha reafirmado las declaraciones de Furukawa, estableciendo que efectivamente el infame ‘Switch Pro’ está lejos de ser una realidad, al menos por ahora:

“Respecto al Nintendo Switch, creemos que es importante continuar comunicando el atractivo de ambos sistemas Nintendo Switch y expandir la base instalada. Por favor ten en cuenta que no tenemos planes de lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch durante 2020.”

Fuente: Sam Nussey