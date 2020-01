Furukawa está considerando abrir más tiendas oficiales de Nintendo

Durante la junta de inversionista de Nintendo de hoy, el CEO de la empresa, Shuntaro Furukawa, reveló que los planes de la compañía no sufrirán grandes cambios durante el 2020, así que podremos esperar una estrategia similar a la de 2019, y entre esto, podríamos ver la apertura de más tiendas de Nintendo.

Furukawa no descarta la idea de que durante 2020 veamos la apertura de un par de tiendas de Nintendo, tanto en Japón, como en otras partes del mundo. Después del éxito que ha sido el primer local oficial en Tokio, no sería una sorpresa escuchar que la Gran N ha comenzado la construcción de establecimientos similares en Europa, América u Osaka.

Furukawa says will consider opening further Nintendo stores at home and overseas

— Sam Nussey (@SamNusseyRTRS) January 31, 2020