Escuelas sugieren utilizar el PS4 y Xbox One para hacer la tarea si no tienes una PC

Aunque los estudiantes seguramente estarán felices de no asistir a la escuela durante estos tiempos de pandemia, la realidad es que están desaprovechando grandes oportunidades educativas. Esto aplica más presión hacia los padres, quienes no solo deben asegurarse que sus hijos reciban la educación adecuada de manera online, sino que también deben proveerles el equipo necesario para cumplir con sus responsabilidades académicas desde casa.

Muchos hogares cuentan con una computadora, pero si toda la familia se encuentra trabajando desde casa, puedo que no haya las suficientes pantallas disponibles para todos. Ante esta situación, múltiples escuelas de Reino Unido sugieren hacer uso del navegador integrado del PlayStation 4 o Xbox One para conectarse a clases.

Por ejemplo, la escuela primaria de Birchgrove Comprehensive School en Reino Unido incluso publicó un tweet sobre uno de sus estudiantes, quien creó una guía para que sus demás compañeros puedan acceder a la plataforma online de la escuela desde una de estas consolas.

WILLIAM SHOWS A WAY TO ACCESS HWB WITHOUT A LAPTOP AHEAD OF REMOTE LEARNING.

Should a pupil not have access to a laptop at home, there is an alternative. William drew up step-by-step instructions helping pupils use HWB through a PS4 or and XBOX. Well done! pic.twitter.com/cL6TRUwhMh

— birchgrovecomp (@birchgrovecomp) October 23, 2020