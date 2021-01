Suspenden temporalmente la cuenta de Donald Trump en Twitter

El día de hoy por la mañana, múltiples seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio en Washington D.C. para protestar en contra del nuevo presidente electo, Joe Biden. Como era de esperarse, durante estos disturbios Trump publicó una serie de polémicos tweets que rápidamente provocaron la suspensión temporal de su cuenta.

La cuenta oficial de Twitter Safety reconoció la suspensión, y Trump deberá eliminar dichos tweets o seguirá suspendido:

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021