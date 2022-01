A finales del año pasado surgió una filtración que reveló una colaboración entre Call of Duty y Attack on Titan. Si bien los involucrados permanecieron en silencio por un par de semanas, el día de hoy se ha confirmado que esta unión poco usual es una realidad, y estará disponible este mismo mes.

A partir del próximo 20 de enero, los jugadores de Call of Duty: Vanguard y Warzone, tendrán la oportunidad de comprar el Tracer Pack: Attack on Titan — Levi Edition Bundle. Este paquete especial nos dará acceso a una serie de armas, un amuleto, un sticker, un emblema, y una serie de movimientos finales y de introducción que están vinculados al popular anime. Sin embargo, el artículo que más llama la atención es una skin de Levi que solo Sgt. Daniel podrá usar.

Gear up in the style of the Survey Corps to celebrate the #AttackonTitanFinalSeason ⚔️

See what’s in the Attack on Titan – Levi Edition Bundle and learn about other updates coming to #Vanguard and #Warzone here: https://t.co/p6zTG1PGFy pic.twitter.com/higMVvt1EF

— Call of Duty (@CallofDuty) January 11, 2022