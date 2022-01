Antes de convertirse en actor, John Cena en realidad era un luchador profesional para la WWE. Uno de sus movimientos más memorables era conocido como el “F.U.” acompañado por su particular frase “You Can’t See Me”. Como parte de una nueva entrevista, Cena explicó de dónde surgió esta frase y todo esto vestido como Peacemaker, personaje al que interpreta dentro del DCEU.

Cena estuvo presente en The Tonight Show with Jimmy Fallon, en donde explicó cómo fue que se le ocurrió esta frase durante sus tiempos como luchador. En sus propias palabras:

“Okay, para quienes no lo sepan, aprendan a usar Internet. Yo ya era un superhéroe antes de portar el traje de Peacemaker. Desarrolle una maniobra especial en la WWE conocida como ‘You Can’t See Me’. En la cual, yo ponía mi mano sobre mi rostro y decía ‘You can’t see me.” La razón por la yo hacía eso es que mientras trabajábamos en el álbum de donde salió mi tema personal, mi hermano menor, Sean, siempre lo hacía frente a mí. A él le gustaba la misma música que a mí pero nunca iba al estudio con nosotros. Yo llegaba a casa y la interpretaba para él. Era despiadado. Nunca estaba satisfecho con ninguna canción. Cuando escuchó ‘My Time is Now’ hizo el gesto con la mano. Yo le pregunté ‘¿Qué estás haciendo?’ Me dijo que era el baile de Tony Yayo. Yo le dije que lo haría en televisión nacional y me dijo, ‘Te reto a que lo hagas’… Básicamente fue un reto, así que salí y lo hice.”

A pesar de que Cena ya no tiene tanta presencia en el mundo de la lucha libre, el actor dijo que todavía no había terminado su carrera dentro de la WWE, así que todavía lo veremos en el ring unas cuantas veces más.

Peacemaker se estrenará en HBO Max el 13 de enero.

Nota del editor: Es fácil olvidarnos de la carrera de Cena como luchador. A pesar de ser una de las figuras más famosas y populares de la WWE, parece que más gente lo conoce por su trabajo en el mundo de la actuación. Ahora que ya llegó al DCEU, su popularidad seguramente se disparará todavía más.

Via: ComicBook