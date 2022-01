Xbox no es una plataforma política, aclara Phil Spencer

El concepto del metaverso ha estado provocando todo tipo de discusiones en la escena del gaming, por lo que algunas grandes compañías como PlayStation, Nintendo y Xbox tendrán que pronunciarse al respecto eventualmente. Xbox ya lo hizo, y mediante una nueva serie de declaraciones, el propio Phil Spencer aclaró que “esta no es una plataforma con fines políticos.”

En una nueva entrevista con The New York Times, Spencer fue cuestionado sobre la conexión entre el gaming y la polarización de la política americana. Ante esto, el ejecutivo de Xbox respondió al decir que la marca “no era una plataforma de discurso libre” y esta diseñada primordialmente para los juegos y el entretenimiento. En sus propias palabras:

“Todos vemos aspectos negativos y positivos de la condición humana. Tenemos gente que ha pedido matrimonio y se ha casado mediante Xbox Live. También hemos tenido conversaciones sobre política y otras cosas que suceden. Una de las cosas que hemos declarado anteriormente sobre nuestra plataforma social es que no es una plataforma de discurso libre. Somos una plataforma centrada en torno al entretenimiento interactivo y los videojuegos. Y no vamos a permitir cualquier tipo de discurso social en nuestra plataforma. Esa no es nuestra razón de ser.

Es muy difícil llegar a Xbox Live y decir, ‘Okay, creo que quiera crear un partido político en esta plataforma’. Podrías hacer un par de ajustes y tal vez tratar de alcanzar esa meta, pero ese no es el propósito general de nuestra comunidad. Se trata de una comunidad enfocada en el entretenimiento interactivo y en juegos que corren en nuestra plataforma.”