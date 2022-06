¡Es oficial! Se confirma que tendremos E3 en 2023

Por segunda ocasión en los últimos tres años, el E3 no se llevará a cabo. Lo que en algún momento fue considerado el evento más importante de la industria, hoy en día está en cuestión si vale la pena o no. Mientras que Summer Game Fest y otros eventos ofrecen alternativas, la Entertainment Software Association (ESA) no se da por vencida, y asegura que en el E3 2023 sí se llevará a cabo.

Por medio de una entrevista con The Washington Post, Stan Pierre-Louis, presidente y CEO de la ESA, ha revelado que los planes para una versión digital y en persona de E3 2023 ya está en marcha. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“Estamos emocionados de regresar en 2023 con un evento tanto digital como presencial. Por mucho que amemos estos eventos digitales, y por mucho que lleguen a las personas y queremos ese alcance global, también sabemos que hay un deseo muy fuerte de que las personas se reúnan, para poder conectarse en persona y verse y hablar sobre lo que hace que los juegos sean geniales. Creo que lo bueno de toda esta experimentación es que las empresas de todos los tamaños están tratando de descubrir qué funciona mejor para promocionar el producto y el contenido que buscan compartir con los consumidores. Y creo que hay un espacio para un espectáculo físico; Creo que es importante tener alcance digital. Combinando esos dos, creo que hay un elemento crítico de lo que creemos que E3 puede proporcionar”.

Recordemos que en el 2020 se canceló el E3, esto debido a los problemas ocasionados por el COVID-19. En 2021 vimos una serie de presentaciones digitales que dejaron mucho a desear. Por último, este año también se canceló E3, señalando a la variante de Omicron como la principal responsable. Sin embargo, reportes han señalado que la ESA ha tenido diversos problemas para conservar a otras compañías dentro del evento.

Recordemos que Microsoft, Sony, EA y más compañías han optado por simplemente llevar a cabo una presentación durante los días de E3, pero sin presentarse en el evento. Por el momento no hay información específica sobre la edición del próximo año, pero es muy probable que pasen varios meses antes de darse a conocer más detalles.

En temas relacionados, esta es la lista de los eventos de este verano. De igual forma, Ubisoft no tendrá una presentación este año.

Nota del Editor:

¿Vale la pena emocionarse por este E3? Tal vez. Esperemos que, como lo que vimos este año, el evento sea cancelado este año. Solo nos falta esperar. Yo espero que sí se lleve a cabo el E3 2023, ya va siendo hora de ir a Los Ángeles.

Vía: The Washington Post