Estos son los eventos de videojuegos que se llevarán a cabo en verano

Después del caos ocurrido con la pandemia mundial de 2020 todo ha sido incertidumbre, ya que muchos negocios se vieron afectados, ya que algunos eventos presenciales siguen siendo necesarios. Dentro de todo esto entró el E3, mismo que se canceló en dicho año, y también en este 2022 para tristeza de muchos volverá estar ausente entre los jugadores.

A pesar de todo, hay ciertas celebraciones muy esperadas como el Summer Game Fest, el PlayStation and Bethesda Showcase, State of Play, entre otros espectáculos que darán novedades de la industria. Entonces, si no sabes muy bien cuáles son las fechas y horarios, no te preocupes, ya que los hemos enlistado para que no te pierdas ninguna conferencia.

Esta es la lista:

– State of Play: 2 de junio a las 17:00 P.M. (Ciudad de México)

– Summer Game Fest: 9 de junio a las 13:00 P.M. (Ciudad de México)

– Upload VR Showcase: 9 de junio (no hay horario confirmado)

– Tribeca Games Festival: 10 de junio a las 14:00 P.M. (Ciudad de México)

– Guerrilla Collective: 11 de junio a las 10:00 A.M. (Ciudad de México)

– Wholesome Games: 11 de junio a las 11:30 A.M. (Ciudad de México)

– Future Games Show: 11 de junio a las 14:00 P.M. (Ciudad de México)

– Xbox & Bethesda Showcase: 12 de junio a las 12:00 P.M. (Ciudad de México)

– PC Gaming Show: 12 de junio a las 16:40 P.M. (Ciudad de México)

Puede ser que mucha gente esté un tanto desanimada con la ausencia de E3, pero por lo visto en la lista anterior, habrá mucho contenido para casi todo tipo de público en la industria de los videojuegos. Además, es posible que Nintendo anuncie un nuevo directo dentro de poco tiempo, uno que coincida dos días después de la presentación de la propia Microsoft.

Nota del editor: A pesar de todo, valdrá la pena echarle un vistazo a todos los anuncios que nos tienen preparados. Recuerda que la cobertura estará disponible en Atomix sin ningún inconveniente.