¡Es oficial! Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean tendrá una adaptación al anime

El último episodio de Golden Wind se transmitió hace 616 días. Ahora, el anime de Jojo’s Bizarre Adventure ha confirmado su regreso a este medio con la esperada adaptación de Stone Ocean. Durante el evento de Joestar The Inherited Soul, el cual se llevó a cabo durante la madrugada del día de hoy, Hirohiko Araki, creador de este manga, confirmó que Jolyne Kujo por fin tendrá su momento de brillar en la pantalla chica.

Aunque por el momento se desconoce la fecha de estreno, se ha confirmado que Ai Fairouz, conocida por animes como If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I Would Die y How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, será la encargada de darle vida a Jolyne Kujo. Esperemos que en los próximos meses se confirmen a los actores que le presenten su voz a personajes como Hermes, F.F. o Pucci. De igual forma, considerando que esta historia involucra a Dio y Jotaro, podremos escuchar una vez más a Takehito Koyasu y a Daisuke Ono respectivamente.

De igual forma, David Production, quienes trabajaron en las previas cinco adaptaciones de la obra de Araki, serán los encargados de darle una nueva vida a esta historia. Stone Ocean es la sexta parte del manga de Jojo’s Bizarre Adventure, el cual se desarrolla en 2011 y sigue las aventuras de Jolyne Kujo, quien es encarcelada por error y ahora tiene que descubrir por qué fue llevada a prisión de forma injusta.

Por último, se ha compartido el póster oficial de Stone Ocean, el cual puedes ver a continuación.

Esperamos con ansias más información sobre este anime y una fecha de estreno para ver a Jolyne heredar el espíritu Joestar.

Vía: Jojo