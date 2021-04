¡Black Widow estrena un nuevo tráiler con mucha acción!

Después de múltiples retrasos, parece que los fans del MCU por fin tendrán la oportunidad de ver la película de Black Widow en un par de meses. Hace unos días se confirmó que esta cinta llegará de manera simultánea a los cines tradicionales y a Disney+ por medio del acceso prémium. Ahora, ya tenemos un nuevo tráiler de Black Widow.

La última película del MCU que llegó a cines fue Spider-Man: Far From Home, la cual se estrenó en julio de 2019. Si bien WandaVision y Falcon and the Winter Soldier han demostrado que este universo cinematográfico puede sobrevivir en otros medios, los fans esperan con ansias una experiencia algo más tradicional. De esta forma, el nuevo tráiler de Black Widow nos presenta el pasado de este personaje que vimos por última vez en Avengers: Endgame.

Black Widow llegará a los cines y a Disney+ por medio del acceso prémium el próximo 9 de julio. Considerando que esta cinta estaba planeada para salir al mercado antes de las series de la plataforma de streaming, será interesante ver cómo es que esta película afectará la cronología de este universo.

Vía: Marvel