¡Es oficial, Dragon Quest XII ya está en desarrollo!

Después del éxito mundial que fue Dragon Quest XI, tanto para el PS4, como para el Switch, Square Enix y Yuji Horii ya se encuentran trabajando en la siguiente entrega numérica de esta icónica saga de JRPG. Sin embargo, será mejor que tengan paciencia, ya que este proyecto se encuentra en los primeros pasos de desarrollo.

Para celebrar el año nuevo, Yuji Horii, creador de Dragon Quest, escribió una carta en donde reveló que la décima segunda entrega numérica de la serie ya se encuentra en desarrollo. De igual forma, Horii recuerda un poco sobre los acontecimientos más importantes de la serie en el último año.

“Feliz año nuevo. El año pasado, lanzamos la película Dragon Quest, Dragon Quest: Your Story, así como la versión Switch de Dragon Quest XI. También lanzamos Dragon Quest Walk para teléfonos inteligentes y anunciamos adaptaciones de anime y juegos para Dragon Quest: The Adventure of Dai. Y ahora, 33 años después del primer juego, estoy extremadamente feliz de poder desafiar cosas nuevas como la producción de [Dragon Quest] XII. A todos los fanáticos que han apoyado Dragon Quest hasta ahora, así como a la gran cantidad de personal que lo ha sostenido, muchas gracias. Si bien no estoy seguro de cuánto tiempo podré seguir así, quiero trabajar lo más que pueda por un poco más de tiempo. Que este año sea maravilloso para todos. Por favor, dame tu apoyo nuevamente este año”.