Uncharted: The Nathan Drake Collection llegará a PS Plus en unos días

No hay mejor manera de iniciar el 2020 que con un par de juegos totalmente gratis para el PlayStation 4. Gracias al servicio de PlayStation Plus, los usuarios de esta consola de Sony podrán gozar de Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator gratuitamente a partir del 7 de enero, hasta el 3 de febrero.

Uncharted: The Nathan Drake Collection es una recopilación con las versiones mejoradas de los primeros tres juegos de la serie de Uncharted. Una oportunidad única de re jugarlos si los gozaste en la previa generación de la consola de Sony, o de tener un pack definitivo con el que por fin podrás disfrutar de esta saga.

Goat Simulator es entretenimiento puro y lleno de adrenalina y carcajadas lejos de la seriedad de la mayoría de títulos del mercado. Lo único que tienes que hacer es controlar a una cabra y destruir el mundo con ella, golpeando ciudadanos y destruyendo escenarios.

En realidad, estás gozando de más de dos juegos en esta ocasión, una oportunidad que nadie se puede perder. Hablando del PlayStation, te recordamos que a lo largo del 2019, los usuarios de PS Plus recibieron alrededor de $900 dólares en juegos gratuitos. De igual forma, un demo de Final Fantasy VII Remake llegará a la PlayStation Store.

Vía: PlayStation Blog.