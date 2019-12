Dragon Quest XI ha superado las 5.5 millones de unidades enviadas

Por años la serie de Dragon Quest ha tenido algunos problemas de popularidad en occidente. Algunos juegos nunca llegaron a nuestro territorio, o arribaron en los últimos años de vida de una consola. Sin embargo, Dragon Quest XI es una historia totalmente diferente, no sólo es uno de lo mejores títulos de la serie, sino que ha logrado superado las 5.5 millones de unidades enviadas.

De acuerdo con Square Enix, esta cantidad contempla los envíos mundiales totales y las ventas digitales de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age y Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Yuji Horii, el creador de la serie, habló de la felicidad que le causa este acontecimiento recientemente:

“Creo firmemente que esta cifra solo se ha logrado gracias a nuestros fanáticos que siempre han amado la serie Dragon Quest y también a los nuevos jugadores que descubrieron Dragon Quest o JRPG a través de este título. Si alguna vez pudiera retroceder en el tiempo para encontrarme cuando todavía estaba haciendo el primera Dragon Quest, me encantaría decirle: ‘En 30 años, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ha sido lanzado y amado por los fanáticos internacionales más allá de los mares y los idiomas’. Seguiré haciendo mi mejor esfuerzo para entregar más títulos de Dragon Quest a nuestros fanáticos en todo el mundo. ¡Muchas gracias a todos los fanáticos que han disfrutado el título!”

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age se lanzó para PlayStation 4 y 3DS en Japón en julio de 2017, y para PlayStation 4 y PC a través de Steam en todo el mundo en septiembre de 2018. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition llegó a Switch en todo el mundo en septiembre de 2019.

Vía: Gematsu