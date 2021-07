¡Es oficial! Army of the Dead tendrá secuela

En mayo, Zack Snyder estrenó Army of the Dead exclusivamente en Netflix, y parece ser que este movimiento le resultó de maravilla. Con tan solo una semana de haber llegada a la plataforma de streaming, 72 millones de hogares ya habían visto la película y hoy se confirmó que una secuela ya está en camino, con Snyder regresando para dirigirla.

Según informa The Hollywood Reporter, Stone Quarry Productions, la casa productora de Snyder, ya firmó un acuerdo exclusivo con Netflix para estrenar sus futuras películas en esta plataforma., dándole así el suficiente respaldo como para seguir adelante con una segunda parte para Army of the Dead. Acá las declaraciones de Snyder al respecto:

“Mi esperanza es producir la mayor cantidad de contenido de calidad en una escala masiva. Estamos hablando de grandes proyectos y grandes películas.”

No sabemos exactamente cuándo vaya a empezar la producción de esta secuela, sin embargo, no empezará hasta que terminen de trabajar en Rebel Moon, una nueva obra de ciencia ficción que Snyder estará estrenando en Netflix.

