72 millones de hogares han visto Army of the Dead desde su estreno

Hace una semana se estrenó Army of the Dead en Netflix, la nueva súper producción del notorio Zack Snyder. Tal y como muchos esperaban, el largometraje ya se perfila para ser una de las producciones originales de la plataforma más exitosas de este año, puesto que Netflix ha revelado cifras bastante impresionantes sobre ella.

A través de Twitter, Netflix confirmó que Army of the Dead ya había sido vista por 72 millones de hogares desde su semana de lanzamiento el pasado 21 de mayo.

72 million households are betting on dead.

ARMY OF THE DEAD has been the #1 film around the world and is projected to be one of Netflix’s most popular films ever in its first 4 weeks. pic.twitter.com/85foTPFAny

