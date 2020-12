¡Es hora! Galactus llegará el día de hoy a Fortnite

Después de varios meses, la temporada 4 de Fortnite Chapter 2 por fin está por terminar. Afortunadamente, los fans de este battle royale pueden esperar un evento de grandes proporciones, en donde tendremos que derrotar al temible Galactus, el cual llegará a este juego en cuestión de horas.

Desde hace un par de días Epic Games nos ha dado indicios de la llegada del temible villano, y el día de hoy, 1 de diciembre, a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México) por fin aterrizará Galactus en la isla de Fortnite. Por el momento se desconocen los detalles de este evento para cerrar la temporada, pero conociendo al battle royale, seguramente veremos un enfrentamiento a gran escala.

The Battle Bus is locked and loaded. Now we wait for the big guy.

Galactus is on the horizon.

12.1.20 4 PM ET pic.twitter.com/6hEcMqgbIw

— Fortnite (@FortniteGame) November 30, 2020