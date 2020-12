Error provocó que la tienda del PS Vita no funcionara por 24 horas

Debido a la antigüedad de la consola, no muchas personas se dieron cuenta que la PS Store del PlayStation Vita no estaba funcionando en lo absoluto. De hecho, el problema perduró por casi 24 horas, lo que significó que los fans no podían comprar o descargar juegos para el sistema. La buena noticia es que el inconveniente ya ha sido arreglado.

¿Qué estaba sucediendo exactamente? La consola estaba arrojando diferentes errores al momento de querer conectarse a la PS Store, pero el más común parecía haber sido el NP-2245-3, que decía lo siguiente:

“No es posible conectarse a PlayStation Network dentro del tiempo limite permitido.”

Tampoco era posible transferir archivos desde el PlayStation 3, aunque como siempre, los fans lograron encontrar una solución que involucraba acceder a la versión antigua de navegadores. Sin embargo, como te decía antes, el problema ya tiene solución y no deberías tener ningún inconveniente si quieres ingresar a la tienda del Vita en estos momentos.

Via: ResetEra