Encuesta revela que los usuarios prefieren al Xbox Series X sobre el PS5

Christian Spicer, escritor y comediante de standup, realizó una encuesta vía Twitter para conocer los pensamientos de sus seguidores sobre el Xbox Series X y PS5. Específicamente, preguntó cuál consola preferirían si solo pudieran elegir solo una, y más de 30 mil usuarios respondieron a la pregunta.

Aquí abajo puedes ver los resultados precisos, en los cuales el Xbox Series X superó al PS5. Como él lo menciona, la mayoría de los comentarios parecen enfocarse en Xbox Game Pass y la retrocompatibilidad a favor del Series X, mientras que los fans de PS5 citan a las exclusivas como la razón principal para seguir adelante con Sony.

If you could only pick one. You have to pick one. Assuming they come out on the same day at or near the same price. What do you pick, Xbox Series X or PlayStation 5? Bonus points for why…

— Christian STAY AT HOME Spicer (@spicer) March 22, 2020