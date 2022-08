Encuentran versión pirata de God of War en tienda de Xbox

Muchas exclusivas son las que tiene PlayStation en su haber, aquí podemos incluir a Horizon Zero Dawn, Little Big Planet, Marvel’s Spider-Man y algunos otros bastante destacados. Sin embargo, una franquicia que jamás compartiría con otra consola es la de God of War, misma que acaba de hacer presencia en las consolas de Xbox pero de forma no convencional.

En la tienda oficial de Microsoft se puede encontrar un juego llamado War Gods Zeus of Child, una copia evidente de la aventura de Kratos que vimos en 2018, en el cual también podemos manejar al dios de la guerra. No obstante, el aspecto del personaje deja mucho que desear a los jugadores, esto también va para los modelos de enemigos en el juego.

Aquí puedes checar el video:

Desarrollado en Unity, las físicas del juego se rompen fácilmente al salirse de los límites gráficos. También carece de cualquier tipo de música o efectos de sonido. Kratos tampoco tiene una animación para caminar hacia atrás, por lo que simplemente se desliza en reversa. A esto le podemos agregar que lógicamente no va a tener la voz del personaje.

Al parecer War Gods Zeus of Child pertenece a la Xbox Creators Collection, sección de la tienda de Microsoft en donde se alojan proyectos que normalmente no cuentan con la certificación de la compañía. Así que por ahora, se le puede considerar como el área escondida donde este tipo de propuestas de tributo pueden ser vendidas sin problema, en este caso, cuesta 3.39 USD.

Recuerda que el auténtico God of War está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Eurogamer