Encuentran animación inquietante en Donkey Kong 64

No importa cuántos años pasen, usualmente se suelen encontrar nuevos secretos en videojuegos antiguos, eso pasa cuando ciertos jugadores dedicados a llevar a cabo speedruns buscan rutas alternativas, donde en el camino descubren detalles que nunca se dieron a conocer en revistas. Esto ha pasado de forma reciente con un clásico de Nintendo 64, mismo que a pesar de contar con la mejor fama, conserva cierto séquito de seguidores activos.

Donkey Kong 64 ha revelado un secreto curioso más de dos décadas después de su lanzamiento. En una versión demo del juego, se encontró una animación inédita y peculiar en la que Donkey Kong flota torpemente en el aire, ondulando de manera extraña y aparentemente sin contexto dentro de la jugabilidad.

Aunque nunca se utilizó en la versión final del título, esta ha capturado la atención de la comunidad de fanáticos y modders del juego. Su movimiento raro y fuera de lugar ha generado especulaciones sobre el propósito original de esta secuencia. Algunos creen que podría haber sido parte de una mecánica descartada o un error durante el desarrollo.

Aquí lo puedes ver:

Donkey Kong 64 contains an extremely bizarre unused animation of Donkey Kong floating awkwardly in mid-air. The demo version reveals what the animation was meant to look like, with him undulating wildly during it, which is equally bizarre and unexplained. pic.twitter.com/r9xghIdtnF

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) December 16, 2024