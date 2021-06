Empleados de Insomniac afirman que no hubo crunch durante el desarrollo de Ratchet & Clank: Rift Apart

Estamos a unos cuantos días para que Ratchet & Clank: Rift Apart finalmente llegue al PlayStation 5. Ahora que ya salieron las primeras reseñas, algunos empleados de Insomniac Games han salido a confirmar que no hubo ni un solo momento de crunch durante su desarrollo.

Grant Parker, diseñador que trabajó en este juego, compartió lo siguiente vía Twitter:

I’d appreciate ppl sharing this positive. Because it’s important.#RatchetPS5 is at 89 avg score & I can’t speak for anyone on the team but myself, but I didn’t crunch once. 40h weeks the whole time.

It is possible to work on a great game w/o suffering.https://t.co/8GOzukf2sh

