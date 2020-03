Empleado de Kojima Productions es diagnosticado con coronavirus

Kojima Productions, los desarrolladores detrás de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y Death Stranding, han anunciado que uno de los empleados trabajando en el estudio dio positivo al coronavirus. Por medio de una declaración, la compañía afirmó que ya se están tomando las medidas de seguridad necesarias.

“El empleado ha estado en casa desde el 20 de marzo y como tal no ha entrado a las oficinas desde entonces. Durante ese tiempo, al empleado se le hizo una prueba PCR, que dio como resultado positivo el día de hoy. Estamos trabajando de cerca con autoridad de salud pública y nos han informado que debido a que ese empleado no estaba en la oficina al momento de que surgieron los síntomas, todos los demás empleados de Kojima Productions no son considerados “contactos cercanos”, lo que significa que no es obligatorio cerrar la oficina.”