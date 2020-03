¡La campaña Kickstarter de 9 Years of Shadows es todo un éxito!

A sólo un par de días de abrir su campaña de Kickstarter, 9 Years of Shadows, un título desarrollo por el estudio mexicano Halberd Studios, logró recaudar el dinero suficiente para ser toda una realidad. La recolección de fondos comenzó el 24 de marzo, y el 28 del mismo mes ya habían recolectado los $380,000 pesos mexicanos, o $16,245 dólares, que necesitaban.

Con esta cantidad, 9 Years of Shadows llegará a Nintendo Switch y PC en 2021. Sin embargo, la campaña de kickstarter aún no termina. Todavía tienes hasta el 23 de abril para donar, convertirte en un patrocinador y ayudar para que otros logros también se vuelvan realidad. En celebración, la cuenta de Twitter del estudio publicó un mensaje:

We dared to embark on a dream. You helped us build the boat. We cannot begin to describe how grateful we are to you, our backers.

From all of us at Halberd Studios, we promise you, we will put our hearts and minds into crafting a product worthy of your imagination #ThankYou pic.twitter.com/TKt2TtuviD

