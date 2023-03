CEO de Twitch renuncia tras 16 años en el cargo

Emmet Shear anunció su partida en una serie de tweets hoy. Según capturas de pantalla de su blog, el nacimiento de su hijo lo hizo detenerse y reflexionar sobre su futuro en Twitch. Comparó su crecimiento de un reality show 24/7 a un sitio donde los streamers pueden transmitir sus juegos a millones de personas con criar a un hijo, su primer hijo.

“Twitch a menudo me parece un hijo al que también he estado criando”, dijo Shear. “Y aunque siempre querré estar allí si Twitch me necesita, a los 16 años siento que Twitch está lista para mudarse de casa y aventurarse sola. Así que con gran nostalgia comparto mi decisión de renunciar a Twitch como CEO”.