En estos momentos, los fans de Attack on Titan podrían pensar que conocen la serie como la palma de sus manos. El creador Hajime Isayama terminó la historia hace un par de años en formato impreso, y pronto, el relato del manga concluirá en el anime. A principios de este año, se lanzó la cuarta parte de la temporada 4 de Attack on Titan, y esto marcó el comienzo del final de la serie.

Pero fue gracias a una escena en particular, que los fans de Attack on Titan descubrieron un detalle sobre el titán que no habían notado hasta ahora.

La actualización viene de Reddit, donde el usuario Elfdemon1 reunió las pruebas. Como se puede ver a continuación, el episodio 88 de Attack on Titan presenta un primer plano de un pájaro. La gaviota se ve posada detrás de Armin y Annie mientras el grupo navega por el mar. En la toma, podemos ver al pájaro parpadear con su tercer párpado, y el movimiento fue muy familiar para algunos fans con buen ojo.

Después de todo, la forma de titán de Eren ha usado esta animación con anterioridad. Incluso en las primeras temporadas de Attack on Titan, los fans encontraron imágenes de Eren parpadeando mientras estaba en su forma de Titán. Durante un tiempo, muchos pensaron que las imágenes eran de los ojos de Eren brillando, pero ese no es el caso después de todo. Resulta que el titán también tiene un tercer párpado como esta gaviota de la temporada 4.

Attack on Titan ha utilizado durante mucho tiempo a los pájaros como símbolo de libertad, y eso es lo que Eren ha soñado con conseguir toda su vida. Al transformarse en un titán, se acerca un paso más a la libertad al adquirir esta característica parecida a la de un pájaro. Por supuesto, la posesión de un tercer párpado (también llamado membrana nictitante) es común en los depredadores. Desde aves hasta gatos y osos polares, estos terceros párpados permiten a sus dueños proteger sus ojos mientras mantienen su visión para la caza. Como tal, tiene sentido que el titán tenga esa característica, y todo lo que se necesitó fue una gaviota para que los fans se dieran cuenta de ello.

Ahora, todas las miradas están puestas en la temporada 4 de Attack on Titan. El anime regresará con su último episodio este mismo año como lo anunció Studio MAPPA hace semanas. El lanzamiento pondrá fin al anime de Attack on Titan después de años en el aire.

Vía: Comicbook