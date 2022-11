Embracer Group cierra estudio que recién compró de Square Enix

Hace algunos meses atrás se dio a conocer uno de los sucesos más importantes de los videojuegos en el año 2023, dado que Square Enix le vendió muchos estudios a Embracer Group dado que no le reportaban muchas ganancias. Concretamente, todos son occidentales donde se incluye a Crystal Dynamics y Square Enix Montreal, mismo que al parecer ya cerró.

El reportero Jason Schreier anunció mediante redes sociales que está división recién rebautizada como Onoma hace algunas semanas atrás, se ha terminado por parte de sus propios dueños. Según lo que comenta el informante, el estudio apenas fue informado el día de hoy (1º de noviembre) que los ejecutivos de la compañía han decidido cerrar esta sección.

NEWS: Embracer has shut down Onoma, formerly Square Enix Montreal, which announced its new name just 3 weeks ago. Also:

– Some Onoma staff will move to Eidos Montreal

– Eidos canceled an unannounced game

– Eidos working with Xbox on games like Fable

Scoop: https://t.co/4WaL3rV4a1

