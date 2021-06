Elden Ring nos presume sus imponentes enemigos en estas nuevas imágenes

Elden Ring es, sin duda alguna, uno de los juegos más esperados de 2022. Aunque por mucho tiempo no tuvimos información sobre este título, durante el Kickoff Live del Summer Game Fest se estrenó un tráiler repleto de acción, el cual confirmó que el juego estará disponible a principios del siguiente año. Ahora, para seguir informando a los fans, recientemente se compartieron nuevas imágenes del siguiente trabajo de FromSoftware.

Si bien este adelanto no comparte mucha información, sí está acompañado del siguiente mensaje: “Un señor se aferra a su legado arruinado; el gobernante de una cáscara reseca por la guerra”. En una de estas nuevas imágenes podemos ver a un gigante con más brazos de los necesarios, así que esta descripción se puede referir a este ser, el cual seguramente será un jefe.

Considerando que Elden Ring es, probablemente, el juego más esperado de FromSoftware y Hidetaka Miyazaki, esta entrega contará con una serie de modificaciones para ser más accesible con el público. Si bien no se habla de una opción de dificultad, sí se hace mención de un reto que tal vez no llegue a los niveles de Bloodborne o Dark Souls. De igual forma, este título cuenta con la participación de George R.R. Martin, responsable de A Song of Ice and Fire, y de esta forma describe su colaboración en este juego.

Elden Ring llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 21 de enero de 2022.

Vía: Elden Ring