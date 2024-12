Elden Ring 2 no está en desarrollo

Tras el rotundo éxito de Elden Ring y su DLC, Shadow of the Erdtree, uno pensaría que FromSoftware ya está trabajando arduamente en una secuela de este título. Sin embargo, este no es el caso, aunque no se descarta la posibilidad de que esta franquicia crezca en un futuro.

El día de hoy se llevaron a cabo los PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia, en donde Shadow of the Erdtree ganó el gran premio del evento. Tras su victoria, Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una secuela. Lamentablemente, el desarrollador reveló que, al menos por el momento, no hay planes para Elden Ring 2, ya que FromSoftware está trabajando en otros proyectos. Esto fue lo que comentó:

“Realmente no estamos considerando desarrollos como Elden Ring 2”.

Sin embargo, no cerró por completo esta puerta, puesto que señaló que no descarta la idea de que Elden Ring tenga algún tipo de secuela en el futuro. Lamentablemente, una nueva entrega en esta serie no está en los planes actuales del estudio. Recordemos que tras su exitoso lanzamiento en 2022, FromSoftware señaló que este era el inicio de una nueva franquicia, por lo que claramente están pensando en formas de expandir este mundo.

Si bien Miyazaki ha señalado que el estudio está trabajando en múltiples proyectos en estos momentos, actualmente se desconoce cuál será el siguiente juego del estudio, o cuando llegará a nuestras manos. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que probablemente sucederá una vez que la posible compra de Kadokawa, la empresa matriz de FromfSoftware, por parte de Sony quede en el pasado. En temas relacionados, así se vería Elden Ring en Unreal Engine. De igual forma, Elden Ring Definitive Edition llegaría al Nintendo Switch 2.

Nota del Autor:

Una secuela de Elden Ring sería fantástica, pero también hay que considerar que este tipo de experiencias funcionan mejor cuando pasa algo de tiempo entre ella. Estamos hablando de un enorme mundo abierto. Este tipo de juegos no se pueden hacer de la noche a la mañana, por lo que FromSoftware necesita de mucho tiempo para hacer de esto una realidad.

Vía: Eurogamer