Elaboran mapa de Elden Ring al estilo de Super Mario

Elden Ring sigue siendo toda una máquina de contenido, y eso se debe a que los fanáticos no paran de elaborar modificaciones en el título, prueba de ello fue la reciente incorporación de Bill Clinton a la aventura de mundo abierto. Y si bien la euforia por The Game Awards ya terminó, parece que algunos usuarios no dejan de hacer referencias al videojuego.

El artista conocido como Sometime Tomorrow Studio ha elaborado algo interesante, ya que recreó el mapa del hack and slash con un toque diferente, el del mundo de Super Mario Bros. Y así logró crear una copia de dicho mapa, pero como si el título fuera el conocido Super Mario World de Super Nintendo, ciertamente se ven muy bien los adornos en el mismo.

Chécalo aquí:

Mezclar dos universos totalmente diferentes es de lo más interesante, aunque no está demasiado alejado de la realidad, después de todo Nintendo y Bandai Namco han colaborado en juegos como Super Smash Bros. Ultimate. Solo que pensar en Elden Ring como un videojuego colorido puede sacar de la inmersión con sus monstruos tenebrosos.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Instagram

Nota del editor: La verdad debió ser un trabajo muy duro de recreación el poner todos los elementos pixel art, y le quedó muy bien con la estética de uno de los mejores juegos de Super Nintendo.