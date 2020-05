El vídeo de Gears of War 3 en PS3 es real, afirma Epic Games

La gran sorpresa del día de ayer fue la revelación de un demo de Gears of War 3 corriendo en PlayStation 3. Esto tomó por sorpresa a todo el internet. Sin embargo, aún había aquellos que dudaban de la legitimidad de este vídeo. Afortunadamente, un representante de Epic Games ha dado la cara y aclaró esta situación.

Aunque al principio se creía que el vídeo de Gears of War 3 corriendo en un PlayStation 3 era irreal, algo que cobró fuerza una vez que Cliff Bleszinski aseguró que el material era prácticamente falso, Stephen Totilo, periodista de Kotaku, compartió información en donde un represente de Epic Games confirmó que este material es completamente real.

Esto fue lo que comentó Epic Games:

Button prompts are still the 360's. And surely some people will be skeptical, but multiple sources familiar with the hack say this is the real deal. The person who uploaded the footage showed me a short clip of it booting up from a PS3 devkit. Note that the icon is UTIII's pic.twitter.com/zBGUfbNK0p

— Stephen Totilo (@stephentotilo) May 19, 2020