El universo de Breaking Bad ya habría terminado

Es bien sabido que hace bastante tiempo terminó la serie de Breaking Bad, aquella que mantuvo a varios espectadores al filo del asiento por años debido a que el éxito de la misma se fue esparciendo de boca en boca y por ende, nueva generaciones también la vieron. Eso hizo que su universo se extendiera con Better Call Saul, precuela que también ha terminado, no solo con dicho capítulo sino con la saga.

Recientemente, el creador de la serie y showrunner, Vince Gilligan, reflexiona con los medios sobre sus momentos favoritos del drama de AMC, la única cosa que cambió sobre el final y por qué comprometerse con la última temporada. Dentro de la entrevista le han preguntado si ahora se dedicara a nuevas series únicamente, alejándose del universo que lo lanzó a la fama en cuestiones de creaciones narrativas.

Esto es lo que dijo:

Para ser brutalmente honesto, si este próximo show es algo que nadie quiere very todo el mundo quiere “Breaking Bad”, quién sabe. Tal vez veamos nuestra manera más clara de hacer algo en el futuro. Pero lo que me gustaría hacer es dejarlo en paz. Es el trabajo de mi vida, y Breaking Bad y “Better Call Saul”, será la primera cosa grabada en mi lápida, y no podría estar más orgullosa de ella. Y me pregunto si hay más historias que contar, pero no quiero golpear a un caballo muerto. Miro a mi alrededor y veo otros mundos de narración. No voy a nombrar nombres que se sienten como, chico, realmente están chupando ese último centavo de esa franquicia. Odiaría ver que eso pasara con esto. Preferiría errar del lado de dejar la fiesta demasiado pronto que demasiado tarde. Pero nunca digas nunca. Eso es lo que siento ahora mismo, pero quién sabe en el futuro.