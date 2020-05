El torneo oficial de Mario Kart 8 Deluxe empieza mañana y así puedes participar

Espero que hayas estado practicando tus habilidades en Mario Kart 8 Deluxe porque en menos de 24 horas podrás ponerlas a prueba. Nintendo ha anunciado que el Mario Kart North American Open comenzará el día de mañana, 8 de mayo, y finalizará el 10 de mayo. Aquí te decimos cómo participar.

The #MarioKart8Deluxe North American Open May 2020 tournament will be opening its tracks tomorrow at 12pm PT! At the end of each day, racers with the top 8 point totals will be eligible to win 2500 My Nintendo Gold Points!

Details:https://t.co/qlGAqj3ePn pic.twitter.com/j3nVpUai5h

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 7, 2020