Destiny 2 llegará a PS5 y Xbox Series X, confirma Bungie

Una de las ventajas de que Microsoft haya decidido revelar el Xbox Series X tan anticipadamente es que los desarrolladores en todo el mundo se sienten mucho más cómodos al hablar de sus planes para la siguiente generación de consolas. Un ejemplo es Bungie, quien ha revelado la llegada de Destiny 2 al Series X y PlayStation 5.

Por supuesto, gracias a la retrocompatibilidad de estas nuevas consolas sí iba a ser posible jugar este título, pero esta confirmación sugiere que una versión nativa incluirá algunas significativas mejoras. Queremos creer que una de éstas será la posibilidad de jugar a 60 cuadros por segundo, aunque no estaría mal unas cuantas mejoras visuales también.

Destiny 2 will be on next-gen platforms! More details to come. pic.twitter.com/1ZZqGZjjjg

— Bungie (@Bungie) May 7, 2020