“El streaming es el futuro del MCU”, asegura jefe de Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel comenzará a experimentar con las posibilidades de las series en 2021. Aunque esto podría verse como un sustituto del cine, especialmente considerando la situación que vive esta industria actualmente, Kevin Feige, el jefe de Marvel Studio, ha mencionado que este no es el caso, y “el streaming es el futuro del MCU”.

En una entrevista con Emmy.com, Feige fue cuestionado sobre la posición de Marvel ante el mundo serializado de la televisión o, en este caso, Disney+. De esta forma, el ejecutivo señaló que este es el futuro de Marvel. Esto fue lo que comentó:

“[Es] donde los consumidores quieren ver cosas. Y, con suerte, querrán ver nuestras series narrativas de larga duración. Una experiencia como WandaVision es algo que no se puede obtener en una película. Vas al cine por cosas que no puedes ver en streaming y optas por el streaming por cosas que no puedes ver en un cine. Y, por supuesto, todo lo del cine eventualmente llega al streaming”.