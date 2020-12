Disney+ anuncia una nueva serie de Marvel, la cual se estrenará en menos de un mes

La semana pasada, Marvel reveló una gran cantidad de shows y películas en producción. Ahora, parece que esto no fue todo, ya que la compañía ha confirmado el día de hoy que una nueva serie se estrenará en Disney+ durante el primer mes del siguiente año.

Marvel Studio: Legends no es una serie con una narrativa que expandirá el MCU, sino un programa enfocado en recapitular los mejores momentos de este universo cinematográfico. Los primeros dos capítulos se estarán el próximo 8 de enero de 2021, y estarán enfocados en Wanda y Vision.

Marvel Studios: Legends is a new series that revisits some of the most iconic moments from the MCU, one character at a time. Kicking off with Wanda Maximoff and Vision, the first two episodes start streaming Jan. 8, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iTN2kNdhFv

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 15, 2020