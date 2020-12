Dinosaurios llegará a Disney+ en enero de 2021

A poco más de un año desde su lanzamiento, Disney+ no tiene planes de ralentizar la llegada de contenido, y hoy acaban de anunciar que una de las mejores series de TV de los años 90 formará parte de su extenso catálogo a principios de 2021.

Por supuesto, estamos hablando de Dinosaurios, serie que podrás empezar a ver en la plataforma en enero del siguiente año:

Gotta love this news! Earl, Baby, and the rest of the Sinclair fam are coming to #DisneyPlus. 🦖 Start streaming Dinosaurs on January 29. pic.twitter.com/Xaz08svFPb

— Disney+ (@disneyplus) December 15, 2020