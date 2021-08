El siguiente juego de Ready At Dawn se retrasa

Los retrasos se han vuelto algo bastante común en el último año. La pandemia ha afectado de diferentes formas a todos los estudios. De esta forma, recientemente se dio a conocer que Lone Echo II, el siguiente gran juego VR del estudio que nos ofreció The Order: 1886, Ready At Dawn, ya no estará disponible a finales de mes.

Por medio de un comunicado, el estudio de California confirmó que Lone Echo II ya no estará disponible el próximo 24 de agosto, como estaba planeado, y ahora llegará a nuestras manos hasta finales de este año. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Como muchos estudios de juegos en los últimos años, nuestro equipo ha abordado nuevos obstáculos en el desarrollo y ha necesitado ser inventivo e ingenioso para llegar a este punto. Hemos trabajado arduamente para brindar la mejor experiencia posible y estamos ansiosos por que se una a Liv y Jack en sus aventuras una vez más. Sin embargo, a medida que nos acercamos al día del lanzamiento, queda claro que necesitamos un poco más de tiempo para pulir y alcanzar el nivel de calidad deseado. Como tal, la fecha de lanzamiento de Lone Echo II se trasladará a finales de este año”.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para este juego, pero si todo sale bien, veremos Lone Echo II a finales de año en diferentes dispositivos de realidad virtual. En este título tomamos el control de Olivia Rhodes y el androide Echo One, quienes se encuentran en una estación espacial abandonada y necesitan regresar a casa.

Hablando de VR, han surgido nuevos detalles sobre el PSVR2. De igual forma, un fan ha gastado $300 mil pesos para jugar Skyrim en VR de la forma más real posible.

Vía: Ready At Dawn.