Tras el lanzamiento de Pokémon UNITE, esta propiedad ha estado muy activa en los últimos días. Ahora, hoy se ha revelado que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo Pokémon Presents, en donde tendremos información sobre los próximos lanzamientos de esta serie.

Por medio de un tweet se ha confirmado que el nuevo Pokémon Presents se llevará a cabo el próximo 18 de agosto de 2021 a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí tendremos más información sobre Pokémon Brilliant Diamond, Pokemon Shining Pearl, y Pokemon Legends: Arceus!

‼️

Attention, Trainers!

Tune in to our YouTube channel on Wednesday, August 18, 2021, at 6:00 a.m. PDT for a #PokemonPresents video presentation featuring #PokemonBrilliantDiamond, #PokemonShiningPearl, and #PokemonLegendsArceus! pic.twitter.com/quBEdaCce2

— Pokémon (@Pokemon) August 13, 2021