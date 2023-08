El reto de PlayStation llevando sus juegos a Steam

Steam es la plataforma digital que tiene la librería más extensa de videojuegos en el planeta y cada día, son más las compañías que buscan publicar sus juegos en la plataforma creada por Gabe Newell, no sólo para generar mayores ingresos a través de la venta de contenido, sino para posicionar su producto a partir de retransmisiones en vivo.

PlayStation no ha querido quedarse atrás y desde el 2020 decidió entrar con fuerza al mercado de los ordenadores, adaptando algunas de sus franquicias más icónicas, sin embargo, ha obtenido resultados contrastantes respecto al pico máximo de usuarios que han jugado simultáneamente cada uno de tales productos.

Ninguno de los títulos bajo la batuta de PlayStation Studios ha superado la barrera de los 100,000 jugadores, pues God of War alcanzó 73,529, mientras que Horizon Zero Dawn y The Last of Us Part I hicieron lo propio con 56,557 y 36,496, respectivamente.

El superhéroe arácnido muestra un comportamiento atípico, toda vez que Marvel’s Spider-Man Remastered tuvo 66,436, pero Marvel’s Spider-Man: Miles Morales no logró llegar a los 14,000. Debajo de este rango, se ubica Uncharted: Legacy of Thieves Collection con poco más de 10,000.

Por otro lado, exclusivos de PlayStation 5 que se convirtieron para dispositivos compatibles han tenido un desempeño muy inferior a lo esperado: Ratchet & Clank: Rift Apart (8,757) Returnal (6,691) y Sackboy: A Big Adventure (610). En el caso de Predator: Hunting Grounds, lanzado casi al final del ciclo de PS4, únicamente ha congregado 1,500 como cima de gamers al mismo tiempo.

En contraparte, Microsoft ha gozado de una mejor posición habiendo rebasado la brecha de los 200,000 gracias a Halo Infinite (272,586) y un peldaño abajo en las cifras de cinco ceros, se sitúa Halo: The Master Chief Collection (161,024), otorgándole al Jefe Maestro un buen recibimiento en el mundo de las computadoras personales.

Forza Horizon 5 duplicó los números de su antecesor consiguiendo 81,096 usuarios, Sea of Thieves con 66,906, Microsoft Flight Simulator adquirió 61,829 y Age of Empires II: Definitive Edition arañó los 40,000. El golpe más duro se lo llevó Hi-Fi Rush al tener 6,132, pese a ser una de las mejores experiencias de entretenimiento del presente año.

Aunado a los ejemplos citados anteriormente, producciones de compañías third party han presenciado mejores resultados, entre los que destacan: Elden Ring (953,426), Hogwarts Legacy (879,308), así como el reciente y exitoso Baldur’s Gate 3 (814,666).

PlayStation ha buscado diversificar su portafolio de negocios hacia el mercado de las PC con la intención de amortizar los costos de desarrollo de sus licencias AAA, cosechando resultados agridulces en su camino. Será muy interesante ver cuál es el impacto de sus próximos juegos como servicio en el mediano y largo plazo.

Si bien Microsoft posee una mejor salud en este ámbito, la realidad es que las empresas de las consolas de sobremesa están aún muy lejos de alcanzar al software más jugado en la historia de Steam: PUBG: Battlegrounds (3,257,248), Lost Ark (1,325,305) y Counter-Strike: Global Offensive (1,818,773).