¿El remake de Lollipop Chainsaw será censurado?

Para celebrar el décimo aniversario de Lollipop Chainsaw, el mes pasado se confirmó que un remake de este juego está en desarrollo, ya estará disponible en algún punto de 2023. Sin embargo, los fans están preocupados de que este título sufra algún tipo de cambio significativo o censura. De esta forma, el productor del juego ha señalado que este no será el caso.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Yoshimi Yasuda, productor de Lollipop Chainsaw, ha señalado que más allá de los cambios que se hará a la música por problemas de licencia, el equipo tiene la intención de conservar la historia original, así como el diseño de Juliet, el personaje principal. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El comentario sobre que el juego tendrá un aspecto más realista se refería al uso de la tecnología disponible en las consolas actuales. No queremos cambiar el diseño de Juliet, y suponer que queremos hacerlo no se sostiene. Nosotros creamos el modelo hace diez años y nos sentimos más unidos a ella que nadie”.

ロリポップチェーンソーリメイクに対し沢山のファンよりご質問を頂戴しましたのでお答えします…!!!

Many fans have asked questions about Lollipop Chainsaw Remake, so I will answer them.#ロリポップチェーンソー#lollipopchainsaw #ドラガミゲームス#dragamigames pic.twitter.com/V6iQG8mVDx

— 安田善巳 (@yasudaD5) July 12, 2022