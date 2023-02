Pese a que el remake de Dead Space tuvo una recepción crítica positiva, tal parece que el desempeño comercial no ha sido tan grande como se esperaba. Aunque por el momento no hay detalles por parte de EA, se ha mencionado que el lanzamiento de esta reimaginación vendió menos de la mitad que The Callisto Protocol logró en su primera semana.

De acuerdo con GamesIndustry.biz, quienes recopilan las ventas físicas de Reino Unido, el remake de Dead Space fue el juego más vendido de la semana pasada. Lamentablemente, las ventas no fueron tan grandes como se esperaba. Sin embargo, esto no es tan sencillo como podría parecer.

Para comenzar, The Callisto Protocol llegó en la temporada de holiday de 2022, periodo en el que la gente está más dispuesta a comprar juegos físicos. De igual forma, este título llegó a más plataformas, ya que sí tuvo un lanzamiento en PS4 y Xbox One. Por su parte, su precio es menor a los $70 que vale Dead Space. Por último, el registro de GamesIndustry.biz solo toma en consideración ventas físicas, y no digitales en Reino Unido.

De este número, el 80% de las ventas del remake de Dead Space corresponden al PS5, mientras que el otro 20% proviene de los usuarios de Xbox Series X. Por otro lado, Forspoken, el segundo gran lanzamiento de las últimas semanas, debutó en el cuarto puesto en este mercado. Esta es la lista de los 10 más vendidos:

1. Dead Space

2. FIFA 23

3. God of War Ragnarok

4. Forspoken

5. Mario Kart 8: Deluxe

6. Call of Duty: Modern Warfare 2

7. Fire Emblem Engage

8. Nintendo Switch Sports

9. Pokémon Violet

10. Minecraft (Switch)

Aún queda por ver cuál fue el desempeño del remake de Dead Space en Estados Unidos, y es muy probable que EA comparta números oficiales hasta el final del año fiscal, cuando sabemos a ciencia cierta si este título cumplió o no las expectativas de ventas.

En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del remake de Dead Space aquí. De igual forma, EA Motive habla sobre la posibilidad de hacer otro juego de Dead Space.

Nota del Editor:

Tal parece que la principal razón por la cual el remake de Dead Space no ha vendido tanto, es por su precio. Estamos hablando de $70 dólares, o $1,759 pesos en México, un precio bastante alto que muchos tal vez no están dispuestos a pagar.

Vía: GamesIndustry.biz