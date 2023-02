EA Motive habla sobre si podrían hacer un nuevo Dead Space

Hace algunos días atrás se lanzó un videojuego bastante ambicioso, el remake de Dead Space, juego que aspira a ser uno de los lanzamientos más importantes del horror con algunos cambios de por medio. Y con el éxito conseguido, se ha puesto en cuestión sobre si sus creadores, EA Motive, podrán algún día seguir lanzando más secuelas de la serie.

Para averiguar un poco más al respecto, una revista de Reino Unido ha entrevistado a Phil Ducharme, productor senior, y Roman Campos-Oriola, director creativo, de EA Motive. Quienes han respondido algunas cuestiones interesantes, que realmente no confirmaron que podrían hacer más juegos de la saga en el futuro.

Aquí algunas de sus preguntas:

Las expectativas de terror han cambiado significativamente en los últimos 15 años. ¿Cómo lidias con eso?

Cuando llegó Dead Space en 2008, los juegos de terror estaban un poco en calma. Resident Evil estaba en un punto bajo. Ahora esa serie está en su apogeo, con sus propios remakes que han sido la fuerza impulsora detrás de ese éxito. ¿Fue eso una inspiración para rehacer este juego en particular?

Leímos que utilizó la base de fans de la comunidad para obtener la nueva versión más auténtica y respetuosa que pudo. ¿Es eso cierto?

PD: Lo primero que hicimos con todos los que se unieron al proyecto fue, aquí hay algunos códigos para Dead Space 1 , 2 y 3 . Si no lo has jugado, ve y juega. Si lo has jugado, ve y juega porque tu memoria va a fallar. Pero como no queríamos caer en la trampa de asumir que sabíamos mejor, también conservamos el Consejo de la comunidad: estos fanáticos incondicionales y apasionados. Hicimos un trato con ellos, ‘No estás aquí para complacernos, estás aquí para decirnos, eres estúpido, estás cometiendo un error’.

Obtenían acceso no revelado a todo, cosas en progreso que normalmente nunca mostrarías a personas externas. Lo estaban obteniendo todo para poder interrumpirnos y decir: ‘Oye, ¿estás seguro de que esto es lo que estás tratando de lograr?’ El trato que teníamos con ellos era que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que ser capaces de explicar por qué cambiamos algo. Y si nuestra explicación fracasa, entonces tenemos que cuestionarnos y decir: ‘¿Es eso realmente algo inteligente para cambiar aquí?’