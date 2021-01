El reciente tráiler de Godzilla vs. Kong impuso un nuevo récord para Warner Bros.

El pasado fin de semana, Warner Bros. lanzó el primer tráiler oficial de Godzilla vs. Kong, uno de los fuertes proyectos de la productora para este año. Debido a que no hay muchas películas por estrenarse próximamente, el material en cuestión atrajo muchísima atención, al punto de que logró imponer un nuevo récord para WB.

Si juntamos todas las vistas que tuvo el tráiler de Godzilla vs. Kong a lo largo de todas las plataformas en las que se publicó (YouTube, Twitter, Facebook), tenemos un total de 25.6 millones. Este récord lo sostenía anteriormente el tráiler de The Batman, con 22 millones, mientras que Dune no estaba lejos con 20.8 millones.

De igual forma, se reporta que este tráiler sigue siendo tendencia en YouTube, donde es lo segundo más visto de toda la plataforma. Adicionalmente, Godzilla vs Kong. alcanzó las 15.8 millones de vistas en tan solo 24 horas, mientras que The Batman y Dune llegaron a los 10 millones y 9 millones respectivamente en este mismo lapso de tiempo.

Godzilla vs Kong se estrenará el 25 de marzo de 2021 en ciertos cines y HBO Max

Via: ComicBook